「微型電動二輪車」新制於去年底施行，外籍移工駕駛微電車違規致生交通事故時有傳聞，為積極防制事故發生，大甲警分局除規劃取締專案外，特於8日晚間偕同「翻譯人員」至幼獅工業區辦理交通安全宣導，現場共有123名泰籍移工響應；警方藉由法規與案例影片講解，提升移工們對交通安全的認知，共同守護用路人「行」的安全。

大甲警分局進行外籍移工微型電動二輪車交通宣導，防制交通事故發生，建構宜居、安全的環境。(警方提供)

大甲警分局交通組長王貞惠指出，因微型電動二輪車毋需考取駕照及費用較低等因素，近年已普及化，相對駕駛人防禦駕駛觀念較淺薄，發生交通事故時有所聞。經統計去年轄內該車種交通事故共80件，較前年增加18件，增加比率為29％。

王貞惠說，微型電動二輪車經去年11月底，新法正式施行後，分局除規畫專案加強取締外，特別走入工業區針對微型電動二輪車大宗使用者-外籍移工進行宣導；現場講述新法申請掛牌應注意事項，也提醒駕駛時應「不得載人」、「不得酒駕」、「行駛時不可使用手機」、「行駛時要靠右」及「要戴安全帽」等，另播放實際案例影片深化其對交通安全認知。

大甲警分局長吳燕山強調，駕駛任何車種都應遵守交通規則，保護自身及用路人安全；警察也將持續透過重點違規取締、防制巡邏、複雜路口增設預告標誌及學校與社區交安宣導等作為，防制交通事故發生，建構宜居、安全的環境。