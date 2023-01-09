民進黨立委高嘉瑜日前指稅收超徵是行政失靈不是政績遭到「炎上」，引發黨內反彈，更傳出有綠委要將她送黨紀處分、甚至在副總統賴清德的與黨員座談上，還有黨員要求「約束」高甚至開除。高嘉瑜今受訪時說「吾日三省吾身」，黨團都是相親相愛，有什麼事情大家都可以溝通。

民進黨立法院黨團今早舉行黨團會議，高嘉瑜在會前受訪時被問及日前道歉後是否會有一點小尷尬，高嘉瑜說，其實不會啦，她覺得黨團都是相親相愛，有什麼事情大家都可以溝通，可能大家看法不一樣，這個時候就是儘量以和為貴；至於是否會再跟同事道歉？高說，如果有需要說明的話，她會在黨團會議裡面說明。

賴清德被黨員要求約束高嘉瑜的作法？高說，「我現在就是一日三省吾身，好好檢討反省這樣子」，她自己應該有很多需要反省的地方，有過則改。

媒體追問，有人認為高嘉瑜所言才是主流民意，民進黨團是站在民意的對立面，如此還需要檢討嗎？高說，民進黨內其實有很多不一樣的聲音，她表達一部分的聲音，可能其他人有其他想法，無論如何，會盡量讓大家形成共識，往好的方向走。

至於是否擔心被黨紀處分，高嘉瑜說，民進黨當然有很多聲音，黨有黨的程序跟規則，在這種情況下，一直秉持黨的精神：清廉勤政愛鄉土，所以會繼續努力。

談到後續南投立委補選，高嘉瑜表示，賴清德現在積極下鄉舉辦各種座談，發現黨員的直言敢見都砲火隆隆，感受到黨員期待與不滿，或者需要檢討的地方，現在就是一點一滴在改革，改革速度可能民眾其待會更高，如何加速的挽回民心，這是賴清德現在正在努力的方向。