立委補選小輸吳怡農 王鴻薇：大贏會志得意滿就糟了

台北市第3選區立委補選昨舉行投票，國民黨候選人王鴻薇以5780票差距，擊敗民進黨候選人吳怡農，若從選區來看，王鴻薇在中山區小輸吳900票以內。王鴻薇9日表示，她相當滿意選舉結果，本命區北松山區票有開出來，中山區打平就是贏，也提醒自己未來要更努力，要是大贏變得志得意滿就糟了。

王鴻薇說，她非常滿意本次選舉結果，首先是北松山區的票有開出來，其次，雖在中山區小輸，對她而言就是贏了，何況輸的票數也令自己覺得成績不錯，也提醒自己未來要更努力，否則志得意滿就糟糕了。

王鴻薇指出，在選舉過程中，朱立倫是第一個有危機感的人，原因是擔憂投票率非常低，故在某次活動中，朱找來嘉義市長黃敏惠，向選民說明補選投票率相當低，藉以催票。

她也提到，雖然有許多因素影響選舉結果，不過自己最擔心投票率偏低的問題，實際上投票率也是很低，因此選前有危機感而催出投票率是正確的策略。

針對選後規畫，王鴻薇說，明天開始會用車隊的方式謝票，也會印製春聯向大家謝票兼拜年。由於過去選舉尚未完全拜訪中山區全部社團，她未來會持續接觸，也會繼續拜訪里長。

對於2024連任是否有把握？王鴻薇表示，只要一步一腳印，拿出最大誠意、用心經營，只要做得好，選民一定會再給她機會。至於是否會把吳怡農當成假想敵，她說，自己沒資格把任何人當假想敵，重點是事情做得好不好。