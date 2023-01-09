廚房陳年的油垢難以清洗，令不少主婦頭痛，美妝部落客G老闆編哥，近日拿洗面乳刷洗瓦斯爐，頑強的油汙立刻瓦解，檯面變得閃亮，宛如新的一般，他大讚「洗面乳用在陳年廚具上絕對是蜜糖」，驚人效果讓不少網友也嘖嘖稱奇。

G老闆編哥近日於個人臉書粉專《美妝界的尖叫雞-G老闆編哥》指出，日前他拿洗面乳刷洗婆婆家的瓦斯爐、油煙機等，沒想到陳年的麥芽糖等油垢立刻瓦解，檯面變得閃亮，婆婆回家後看到廚房煥然一新，下巴都掉下來了，立刻掏錢要他再買10條跟鄰居分享。

G老闆編哥表示，用洗面乳洗完不僅香香的，也沒有化學臭味，又有清潔效果，且操作上不用等待時間，認為洗面乳當清潔劑可達到更多效益。他說與其花大錢買一堆廚房清潔劑又清不乾淨，不如花小錢買洗面乳，「洗面乳用在陳年廚具上絕對是蜜糖。」

頑強的油汙用洗面乳刷洗立刻瓦解，檯面變得閃亮，宛如新的一般。（圖／G老闆編哥授權）

貼文曝光，網友也嘖嘖稱奇，「被洗面乳耽誤的居家清潔劑，不知道會不會出家庭大容量包裝」、「我有拿來洗過沾到經血洗不起來的內褲，很乾淨」、「我都想買一條來洗我的鹹酥雞炸台看看了」。

皮膚科醫師邱品齊昨日也在個人臉書粉專指出，G老闆編哥使用的洗面乳是皂性成分為清潔主體，所以清潔立偏強，適合清洗油垢，類似成分的產品若有加上磨砂顆粒效果會更顯著，若真的想要用皂類產品來清潔廚房油垢，他建議使用橄欖油黑肥皂會更環保且護手。