持續推動民眾與建築師的交流，全國第二大建築師公會「台中市建築師公會」近幾年積極推展宜居建築、溪西建築專業圖書館，近日並舉辦第三屆理事長暨理監事交接，新任理事長虞承宗表示，就任後將持續推動原有工作，還希望釐清建築師與營造業間的責任問題，因建築師的責任是「監造」、非「監工」。

從第二屆理事長黃郁文手中接過印信，第三屆台中市建築師公會理事長虞承宗指出，台中市建築師公會在縣市合併後，會員數達794人，為全國第二大建築師公會、僅次於台北市。

第二屆理事長黃郁文說，公會從2016年開始推動宜居建築，頗有成效，未來這些建築全部完工，將可達到固碳量8萬多公噸的環保效益；此外，公會2017年時、在第一屆理事長鄭明裕推動下，與台中市政府合作首座融合建築美學特色，打造溪西建築專業圖書館，購置建築相關圖書達7500冊，並舉辦各項活動，讓建築師與社會大眾建立溝通橋梁。

虞承宗說，溪西建築專業圖書館的相關活動未來慧持續推動，也將恢復因疫情停辦的「真人圖書館」，透過每周安排建築師接受民眾詢問，了解建築專業，過去就曾將民眾問題整理成書冊「建築大小事100問」，內容蒐羅民眾關切的漏稅、噪音及外牆磁磚剝落等問題與解答。

接任第三屆理事長職務，虞承宗強調，許多民眾對於建築的「監工」與「監造」責任仍有許多混淆，常常連司法單位都搞不清楚，而其實，「監工」主要是負責監督工地現場工人施做模板、灌漿等工程品質，是營造廠的責任；「監造」則是監督營造廠是否有按圖施工、把建築蓋好，才是屬於建築師的責任。

虞承宗表示，他未來將與市府等單位建立良好夥伴關係，針對許多建設提出建議，尤其針對「監造」與「監工」的責任釐清，讓社會大眾知道建築師在做些什麼。