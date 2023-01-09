一名女網友在臉書上發文表示自己入住進新家近一年，近日女兒發現天花板上有一個孩童大小的黑色掌印。（翻攝自《靈異公社》）

為求住家平安、諸事順利，許多民眾住家或公司都會祭拜地基主。一名女網友在臉書上發文表示自己入住進新家近一年，近日女兒發現天花板上有一個孩童大小的黑色掌印，她雖然安慰女兒一切沒事，但也不免直呼「我看了也有點怕」，底下網友紛紛提出見解，不少人詢問原PO家中是否有拜地基主，更直指「不管租房或買新房入住前一定要拜，才會住的順遂」。

一名女網友在臉書《靈異公社》上發文表示自己住進新家近一年，近日女兒看向天花板發現牆面上竟有一個黑色掌印，畫面中可見掌印痕跡明顯，她表示「手印約為小朋友的大小」，女兒看完不敢回房，自己住進新家一年的時間也從未發現天花板有掌印，直呼「我看了也有點怕」，面對網友詢問是否有拜地基主，她也坦言「當初就是不想拜，所以搬進來時，沒給長輩知道」，網友們也回應要原PO「拜一下比較好，庇佑闔家平安」。

貼文曝光掀起網友熱烈討論，有人回覆要原PO不用想太多，掌印應該是搬家時施工人員留下來的，原PO也回應表示房子雖然是中古屋，但搬進屋後只有打掃，並沒有維修、裝潢或油漆，也從未請過工人，因為天花板太高，入住時也沒有清潔天花板，更點出「手印是小的，不是大人的」。

原PO回應後讓不少網友感覺毛毛的，有人直指「感覺掌印小小的，這是大人的手印嗎？油漆工應該是大人吧？而且漆工很少會犯油漆未乾用手摸的錯誤啊」、「看到那個手印很小，感覺很像孩童的，有嚇一跳」；也有網友留言回覆要原PO放心「鬼不會無聊只留手印，別被電影騙了」、「那個是人的手印且是左手印紋不是鬼魅魍魎留痕。請放心，鬼魅魍魎的留痕不會有手紋和輕重程度，也不是長這樣子」、「別怕！你出剪刀就贏了」。

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