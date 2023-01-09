48歲香港男神吳彥祖憑著高顏值俊俏五官、結實壯碩身材，風靡萬千少女，2010年和混血模特兒Lisa S.結婚，育有一名9歲女兒，依舊不減超高人氣。這幾年吳彥祖攜家帶眷赴美生活，而他也不時會在社群網站分享日常。近日他透露幫愛女買了新書包後，發現裡面竟有衛生棉，掀起不小的討論度。

吳彥祖於昨(8)日透過IG透露，近日用網購替9歲女兒買了新書包，沒想到打開之後卻發現是一個尚未被使用過，但已經被打開的衛生棉，令他驚訝不已，不過他還是高EQ的幽默表示：「我猜他們是在確保小女孩們做好準備？」

此文一出，不到一天時間就吸引1.3萬人關注，有網友笑虧：「這個禮物也太貼心」、「這對9歲女孩而言太早了吧」，同時有不少人猜測可能是買到二手書包、建議他拿去退，「我覺得之前有人用過包包、不是新的」、「會不會是另有顧客退回換貨，忘了取出？銷售員沒檢查直接就上架」，意外掀起不小的討論度。