特斯拉上周五在不到3個月內第二度調降在中國的電動車價格，之後也宣布調降在日本、南韓和澳洲的售價，知情人士表示，此舉是為了刺激對其最大單一生產中心上海廠的電動車需求。

特斯拉官網上周五宣布Model 3和Model Y所有車款在中國的售價調降6%～13.5%，Model 3在中國的起跳價格從265,900元人民幣調降至229,900元人民幣（約33,427.84美元），Model Y的入門價格從288,900元人民幣調降至259,900元人民幣。這一次降價，再加上去年10月的降價與最近在中國推出的購車優惠措施，特斯拉在中國的電動車價格已經較去年9月下跌了13%～24%。中國是特斯拉的第二大市場，僅次於美國。

日媒報導，特斯拉之前數度調漲在日本的售價導致競爭力下滑、銷售放緩，因此想透過這一波降價來提振銷量。特斯拉在日本降價約10%，Model 3的起跳售價調降至536萬9,000日圓、Model Y的入門價調降至579萬9,000日圓，價格砍最多的是Model Y Performance，一口氣降價約82萬日圓，報價為750萬9,000日圓。

特斯拉調降在日本的Model 3價格，為2021年2月以來首見，而調降Model Y在日本的售價更為其歷來首見。

投資人對於特斯拉降價的看法由空轉多，上周五特斯拉收漲2.47%，報113.06美元，盤中一度重挫7.73%。市場擔心降價是因為需求減弱，但也看好降價可能提振需求。但也有分析師警告，在中國這個全球最大汽車市場的需求轉弱之際，特斯拉的降價恐將加劇同業間的割喉戰。

特斯拉上海廠也向歐洲出口電動車，但截至目前為止，尚未見到特斯拉會在歐洲降價的跡象。根據研究公司JATO Dynamics的調查，去年11月特斯拉在歐洲的銷量較前一年同期大幅增長93%，達到31,820輛，其中Model Y的銷量更是暴增260%，為去年第二度榮登歐洲最暢銷的車款。此外，去年11月特斯拉在歐洲純電動車（BEV）市場的占比，也從2021年同期的12.3%擴大至18.9%。

特斯拉調降了所有東亞重要市場的售價，除了台灣以外。台灣特斯拉對此表示，目前尚無調整價格的消息，至於未來會不會有降價的可能，目前無從得知。