台股今早大漲逾200點，富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰表示，一月中旬財報公布後，若有釋出較明朗的訊息，包括科技各次產業庫存調整近尾聲訊息，則科技股有望領先反彈。

楊金峰表示，針對市場變化，短期內我們仍聚焦在關心美國通膨數字與科技業庫存的去化是否下降，另外，無論美國或台灣一月中旬皆有第四季財報公布，或許2023一月中旬後，有機會再進一步確認與釐清科技各次產業庫存問題。

有關通貨膨漲的疑慮，楊金峰分析，去年美國六月通膨CPI飆高到9.06%新高，截至第四季，美國CPI數字已經自高點降到7.1%，市場預估今年第一季有望朝6.4%、第二季估計朝5.4%目標邁進，若CPI能有效於下半年降至5%以下，則回到實質「正」利率環境，會有助企業成本控制，降低借貸壓力，也有望使資金重新回流股市，帶動各類股價表現。

去年GPU、半導體、電商平台與電動車各類股輪動明顯，展望2023年，楊金峰認為，科技各次產業輪動雖然仍在，但今年第一季表現較差的GPU，目前看來庫存調整已近尾聲，而顯示卡與繪圖晶片報價12月已止跌，甚至二手的晶片報價也有1%至3%不等的價格回升，預估這類修正較久的科技股，超跌的預計第一季股價表現有望領先反彈。

富蘭克林華美投信也認為，AI新科技的長線趨勢不變，2023將持續看好高速運算HPC、電動車EV、車用半導體、資訊安全等領域，儘管去年第四季短期內仍有部分個股再作修正，但長期來看，以上這幾個領域，特別是2025~2030年產業成長趨勢預估都是雙位數成長，因此不需過度悲觀，中長期仍具投資價值。