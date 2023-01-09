北市70多歲的陳姓老翁因酒駕拒測遭裁罰18萬元，法務部行政執行署台北分署為追討欠款，查封其名下不動產，但陳男仍不出面繳款，執行人員遂4度執行他銀行存款抵償。

台北分署指出，陳男2020年10月14日晚間7時許，騎車行經北市民權東路3段，遇員警酒測，但他拒絕檢測，遭北市交通事件裁決所裁罰18萬元，並於2020年12月間移送台北分署執行。

台北分署調查陳男財產狀況，並發現陳男名下有位於民權東路房產，立即發函查封。執行人員考量該屋是他住處，且是唯一不動產，基於比例原則，立即進行拍賣，但陳男仍置之不理。

執行人員另調查陳男金融帳戶，發現帳戶有存款時立刻核發扣押命令，自去年1月起至11月止共扣押及收取4次存款，去年12月確認案款均已入帳，全案終結。

台北分署表示，近年酒（毒）駕事件頻傳，屢屢造成無辜民眾傷亡及家庭破碎，卻仍有人心存僥倖，一再觸法，台北分署呼籲，尚未繳納罰鍰的民眾應儘速繳納，如因經濟困難無法一次償付，可申辦分期繳納。至對於屢催不繳、惡意欠繳者，執行人員必將強力執行，以遏止酒（毒）駕歪風。

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