中國大陸從去年12月初放寬疫情管制後，新冠疫情突然暴衝，導致許多老年人和患有基礎疾病的人員死亡。各界質疑，為何選在寒冬時節而不是夏季放開？大陸國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受大陸官媒央視訪問時表示，關鍵在於2022年夏天時，老年人的疫苗接種率仍偏低。

梁萬年表示，這次的疫情，可能有些老人患了病，甚至得了重症，有的去世，對此感到心情沈重。但是不可否認的一個事實，這種疾病它的傳播範圍太廣、傳播速度太快。它確實是對人類的生命安全和健康構成了重大威脅，那在這些情況下，就是要千方百計努力減少這種危害。

此次重大調整正值寒冬，而冬季是老年人呼吸道和心腦血管等基礎病的高發期，也有人擔心，隨著各項防控措施逐步放開，有基礎病老年人的健康將會受到威脅。

央視記者疑惑，之前大陸說疫情管控不放開最重要的是考慮到老年人，因為一放開他們的身體會最先遭到重創，但是現在恰恰也是在隆冬時節，進行「乙類乙管」，做出重大的策略調整，有沒有比這個再好一些的時節？

梁萬年表示，如果單獨從疾病的層面來看，不要在冬季來進行調整是不是能夠減少一些疊加影響？但是Omicron變異株的致病力現在是弱的，「我們認為這個時候針對這種變異株進行一些相關的策略和措施調整應該是最佳的。就是說到什麼時候調整是合適的，是一個綜合判斷的結果。」

梁萬年表示，之所以選擇在當下的時機對疫情防控政策進行調整，也和中國老年人群接種新冠疫苗的實際情況有直接關係。

梁萬年表示，2022年的二月奉派至香港考察，發現當地死亡的94％是老年人。仔細分析後發現，當時香港的疫苗接種率是86％多，但是老年人的疫苗接種率不到15％，「我一下子看到問題就在這。我們當時疫苗接種率也是80％多，老年人的疫苗接種率在幾個月前的時候還不到40％。」

梁萬年表示，現在中國老年人接種率逾80％。疫苗接種以後對重症和死亡的保護效率是好的，但是抗體的持續時間是有限的，「2023年六七月份季節又好，呼吸系統病又少，放最好，但是六七月份的時候，我們老年人群的疫苗接種的所產生的主動免疫的保護力在下降。」

如果往前提六、七個月，放在2022年的夏季呢？梁萬年表示，「那時候不行，那時中國整個老年人群，整個加強針的疫苗接種水平沒有達到預期保護的效果。老年人的疫苗接種，那時全中國的整體率是比較低的，所以政府就是利用了這些窗口期，再進一步強化老年人群的疫苗接種。」