巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者衝進國會、總統府和最高法院之後，波索納洛今天出面譴責「掠奪、入侵公共建築」的行為。

法新社報導，波索納洛反駁新任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）指稱他煽動首都巴西利亞（Brasilia）權力核心暴行的說法，說這類指控「毫無根據」。

波索納洛上個月在任期剩2天時飛離巴西、前往美國佛羅里達州。他今天同時在社群媒體推特（Twitter）捍衛「和平示威」的權利。

路透社報導，波索納洛「鐵粉」今天闖入國會、總統府和最高法院的行徑，宛如2年前美國時任總統川普支持者國會暴動案的翻版。

元旦剛宣誓就任的魯拉歸咎波索納洛煽動支持者，指波索納洛是「種族滅絕主義者」，在美國佛州「邁阿密透過社群媒體鼓勵這種行為」。魯拉說：「人人都知道前總統發表了各種鼓勵這種行徑的演說。」

波索納洛在巴西利亞亂象爆發近6小時後打破沉默並在推特發文，拒絕接受魯拉對他的指控。

巴西利亞暴力事件恐升高波索納洛面臨的法律風險，也讓美國當局更加頭疼要如何處理他停留在佛州的難題。多位民主黨議員表示，美國不能繼續允許波索納洛留在美國「避難」。

波索納洛家族律師尚未回應路透社記者置評的要求。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1120109