伊朗政府昨天處決兩名參與「艾米尼之死」示威的男子，歐洲聯盟為此將討論對伊朗實施新一波制裁；丹麥和比利時今天也表示，將各自召見伊朗派駐兩國的大使。

荷蘭稍早已宣布要召見伊朗大使。

法新社報導，丹麥外交部將於9日召見伊朗駐丹麥大使。丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）告訴瑞查新聞社（Ritzau），這是為了盡可能傳達最強烈的訊息，即「對人民施暴會招致我方怒火」。

比利時外交部長拉碧（Hadja Lahbib）在推特上發文說，伊朗處決兩人，讓她深感震驚。她說：「我們與意見一致的歐盟成員國一樣將召見伊朗大使。也正討論新一波歐盟制裁。」

荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）昨天推文說，伊朗處決兩人一事令他驚駭，將召見伊朗大使「以強調我們的嚴正關切」。

胡克斯特拉還說，歐盟已準備在本月23日舉行的外交事務會議上討論第4波制裁。歐盟去年12月已因伊朗暴力鎮壓示威，對伊朗實施第3波制裁。

伊朗昨天宣布，兩名男子因於去年11月在「艾米尼之死」示威活動中殺害一名安全部隊成員，以絞刑處決完畢。

伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）去年9月中旬疑因未戴好頭巾，遭德黑蘭宗教警察逮捕，並於拘留期間死亡，引發全國大規模示威。

伊朗的處決行動引發國際譴責，聯合國指責這是「基於強迫自白的不公平審判」。

美國表示，這次處決是「伊朗政權鎮壓示威的關鍵行動之一」。

此外，法新社記者見證，法國里昂今天約有1000人齊聚支持伊朗的反政府示威活動，群眾手持寫著「女性、生命、自由」的標語在街頭遊行，同時高喊這幾個在伊朗已成常見口號的名詞。

在伊朗，示威活動已升級到呼籲終結伊斯蘭政權，這是伊朗政府自1979年革命以來面臨的最大挑戰。

伊朗當局以血腥暴力鎮壓抗議群眾，已有數百人喪命、數以千計人被捕，還有14人被判死刑。司法單位表示，其中許多死刑判決是因為殺害或攻擊安全部隊成員。目前已有4人遭處決，包括昨天上絞刑台的兩人。

今天在法國聲援伊朗示威的群眾，不少人與伊朗有著個人關聯。

49歲的戈羅赫（Sholeh Golrokhi）說：「我來這裡要求伊朗自由。他們在我小時候就逮捕了我所有家人。」

35歲的拉姆贊帕納（Samane Ramezanpanah）也表示：「我們是來要求西方國家替人民發聲，並驅逐伊朗大使。」

去年12月底，一名38歲伊朗男子自溺於法國的隆河（Rhone river），他在社群媒體留言說，他是為了讓大眾關注伊朗鎮壓示威而自殺。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1120109