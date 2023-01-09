外媒報導，德國正在擬定一套新戰略，以更冷靜的態度審視對華關係，旨在減低對中國的依賴。中國駐德大使吳懇接受德媒採訪時表示，德國對華採取的新戰略以「意識形態」為主導，體現了冷戰思維，將影響中德兩國之間的合作。

路透報導，德國正在擬定的「對華內部指引」，其所規畫對華措施，包括要求與中國有接觸的德國企業要與政府分享經商細節，並定期接受壓力測試。

吳懇在接受德國《商報》採訪時表示，在媒體上看到相關報導，以及與他人交談後的情況，讓他感到非常不安，並稱這份對華新戰略給人的印象是以意識形態為主導，不是根據德中兩國的共同利益。

吳懇還說，據他所知，該報告誇大兩國之間的競爭和對抗，跟現實完全不符。他還聽說某些價值和人權將成為兩國日後合作的前提條件。

針對德方擬要求企業與政府分享與中方接觸的經商細節，吳懇補充說，如果真如此，這將對兩國未來合作設置障礙。他認為，至少根據報告初稿，德國日後將與盟友如美國就中國政策進行更密切協調，意味著德國政府將喪失自主，在中國政策方面完全跟隨美國的步伐。

吳懇強調，德國政府這麼做是自相矛盾的。他們一直強調不與不同陣營對抗，「但對我來說，能嗅出疑似冷戰思維的味道」。