王品集團「石二鍋」、「12MINI」與人氣手遊「傳說對決」聯名促銷外帶美食，1月28日前至「石二鍋」購買「傳說秘寶組合」288元生鮮外帶組加2杯飲料，即贈送限量聯名資料夾。1月底前至「12MINI」外帶、外送任一鍋物搭配金閃楊桃冰沙，免費送限量3萬份的遊戲虛寶卡。

王品與「傳說對決」聯名促銷活動自2022年11月中開跑至今，許多年輕消費者慕名而來，更吸引不少高中生消費，表示天氣轉冷加上有玩這款手遊，吃鍋暖身同時試手氣抽虛寶，一舉兩得。

迎接冬日火鍋旺季，「石二鍋」近期導入內用預點系統，消費者可於候位時透過LINE官方帳號預先點餐，節省等待時間、快速開鍋。最經典的「石頭鍋」，以麻油爆炒蒜頭、洋蔥至香氣噴發，再注入鮮甜柴魚高湯，搭配雪花牛、上選豬肉，每鍋238元起。熱銷「剝皮辣椒雞鍋」，以雞腿骨、剝皮辣椒熬煮的湯頭香辣回甘，讓人一試成主顧，每鍋278元。

「石二鍋」也推出「生鮮外帶組」，內含招牌石頭鍋、涮涮鍋、勁香辣姊鍋底3選1，主食可搭配雪花牛或上選豬肉，另附上加量60％的鮮蔬菜盤、人氣漿餃，每組288元起。1月28日前至「石二鍋」購買「生鮮外帶組」或「生鮮蔬食外帶組」並加購2杯飲品，如網友最愛的「檸檬冬瓜冰沙」，即可獲得「傳說對決」聯名資料夾1個，周周推出不同款式，包含「蘭鐸」、「克里希」、「亥犽」、「娜塔雅」共4款，送完為止。

「12MINI」冬日新品「爆薑麻油鍋」，去寒老薑經低溫油泡，切片後以黑麻油煸炒，辛香滋補是冬日暖身首選，每鍋180元起，還可搭配副食「香拌麻油麵線」，選用台南日曬手工麵線，麵體Q彈耐煮，副食換購價每份25元。饕客敲碗回歸的「南瓜起司鍋」，以新鮮南瓜泥熬製湯底，起司片增添濃郁奶香，每鍋200元起。1月31日前至「12MINI」外帶、外送任一鍋物與金閃楊桃冰沙，可蒐集「傳說對決」人氣角色「緹莉」、「若伊」、「拉維爾」、「颯枷」聯名杯，還可獲得限量3萬份的遊戲虛寶卡。