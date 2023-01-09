一名男大生抱怨，上大學後每月生活費僅4000元，扣掉油錢、機車保養等，根本沒辦法好好吃一頓飯，只能吃饅頭、泡麵度日。結果當他申請清寒獎學金時，才發現家裡條件不符合，爸媽年收入近500萬元，名下還有2間房、3部車和1輛百萬重機，讓他超崩潰！

原PO在匿名論壇「Dcard」抱怨，他原本以為家中經濟很差，因父母每個月只給他4000元生活費，要求他專心念書、不准打工，但4000元對一個大學生來說，實在很難過得下去，有時只能吃饅頭、泡麵，2年來瘦了10幾公斤。

後來他決定申請清寒獎學金，卻被告知不符資格，他一查才知道爸媽「財力驚人」，兩人年收入上看450萬元，名下還擁有2間房產（市值約3200萬元），一輛Benz S350、一輛Lexus Es 300h，還有一輛國產休旅車以及價值上百萬元的重機。

原PO感嘆，畢業後若無意外，將投入科技業，說好每月要給家裡3萬元孝親費，「你們讓我現在這麼苦，憑什麼我還要給你們錢？而且不是家裡沒錢，是你們摳門，真的活得很累！我家的狗一個月開銷都超過5000元」。

貼文曝光後引發熱議，「4000元根本活不下去」、「不准孩子打工可以理解，但也不能只給4000吧」；有網友認為，爸媽希望他專心念書的初衷沒錯，但打工也可以學習一些學校裡沒教的事，「4000元真的太誇張了啦」。