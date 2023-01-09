國民黨立委林為洲。（周毓翔攝）

新竹棒球場被挖出電線、石塊、磚頭等雜物及廢棄物，國民黨立委林為洲今開記者會繼續質疑監工機制失靈，現場每日都要寫施工日誌，網友有找到2021年底到2022年初的照片，拍到成堆石塊及雜物，這些雜物後來是埋進去還是運出去，公布日誌就很清楚了，「工作日誌拿出來查啦！」

林為洲指出，一般公共工程監造機制，都包含SGS、查驗材料，現場每日施工日誌，每月請款估驗報告，最後才是驗收，等於每個階段如何施工都有紀錄，跟查驗相關報告，會發生埋藏廢棄物的狀況，顯然整個機制都失靈了。

林為洲質疑，施工日誌不確實，否則怎麼會埋有這些東西？每個月的估驗報告也都是假的，這個月鋪了多少場地，每一層監造的都要看，且監造的工務所就在工地，每鋪一層就會看一次，最後還要做鑽芯測驗，居然還有這種狀況發生，顯然機制失靈。

林為洲也拿出網路上流傳的Google map照片，2021年12月拍的照片中，顯示新竹棒球場的外野有雜物，包括石塊等，都不該在外野存在，這是外面載來還是現場遺留？

而相隔一個月的2022年1月照片，外野的雜物不見了、石塊不見了，林質疑，是埋下去了？還是運走了？如果有每天的施工日誌應該就很清楚，且都有負責人簽名，「工作日誌拿出來查啦！」

林為洲表示，埋藏廢棄物廠商巨佳營造固然要負起責任，而負責監工的艾奕康公司也有連帶責任，而作為業主的新竹市政府定期要估驗，估驗不實是行政疏失，圖利廠商則是刑事責任，不僅當時的新竹市府要負責，最主要的，當時的新竹市長林智堅應該被追究行政跟刑事責任。