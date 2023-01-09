民眾因疫情減少出門，詐騙集團趁勢藉由手機、網路、電信等管道，入侵民眾生活。隨著元宇宙、區塊鏈等技術的興起，各式各樣的虛擬商品成為了犯罪者最喜愛的詐騙道具，一旦民眾誤入詐騙集團的話術陷阱，最終便是被騙去畢生積蓄，損失慘重。

北市警察局因應行政院所頒定之新世代打擊詐欺策略行動綱領，於去年成立打詐台北隊，綜合識詐、堵詐、阻詐、懲詐等面向，積極分析近期以假投資為主的各類詐欺手法，擬定打防並重之詐欺對策。

防制車手提領的部分，科偵隊成立「科技戰情中心」，藉由AI系統整合各大金融機構及超商所設ATM遭提領之熱時熱點，配合車手影像查詢系統，一旦發現有異，便立即通報鄰近派出所，出動警力逮捕提領車手。同時活用大數據資料庫進行關聯式整合分析，持續向上溯源追緝，統計去年度查獲集團性詐欺案共計326件，捕獲嫌犯數達3144人，打詐集團績效六都第一。

另外，去年北市攔阻成功次數總計1175次，相較前年680件顯著提升百分之72，攔阻金額則將近新臺幣7億5000萬，減少民眾財產損失。刑警大隊提醒民眾，做任何投資前對標的物，應先加以了解，切勿加入不明投資群組，網路上有許多標榜著「保證獲利」、「穩賺不賠」等字樣的廣告連結，都是詐騙集團所放下的餌，千萬別為了一時的貪念而上鉤了。