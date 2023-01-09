新光金(2888)旗下元富證券財富管理平台海外債券電子交易上線，方便投資人即時配置海外債券。架上檔數約700檔，標的涵蓋短、中、長期的公司債、金融債、公司債與超國籍債等，包括Apple、Amazon、Disney、Google、Microsoft、BMW、波克夏等知名企業皆囊括在內，多檔海外債最低1萬美元即可進行投資。

今年以來美國聯準會啟動升息，帶動全球債市回落，Fed官員強調將持續升息來遏制通膨；投資人若在升息時布局債券，較便宜的債券價格提高債息殖利率。根據券商公會統計，截至2022年11月全市場海外債券成交量達3,515億元，較去年同期成長24％，其中非專業投資人成交量為221億，較去年同期成長37％，高於市場，顯示一般投資人投資海外債券正夯。

過去投資人若想申購海外債，必須臨櫃開立財管信託戶後，再簽署海外債申購文件，過程相當繁瑣耗時。元富證券指出，透過元富財管信託戶，可直接透過元富證券官網交易專區財富管理下單，於財富管理網海外債券交易項目的海外債下單，不僅大幅簡化下單流程，更節省時間成本；亦可將關注中的海外債券加入自選，方便觀察海外債券參考殖利率變化。同時提供海外債券試算功能，投資人輸入票面利率、申購價格等幾個欄位，可輕鬆算出債券的到期殖利率。

此外，也可透過海外債搜尋功能，篩選計價幣別、配息頻率、償債順位、票面利率、配息頻率、距到期年、申購到期殖利率及最低交易單位、是否需要PI資格等8項不同篩選條件，快速交叉篩選出適合個人的理想投資標的。