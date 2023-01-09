系統電(5309)2022年12月合併營收3.08億元，月增5.94%。系統電在美國設廠的計畫即將開展，預計三大主力產品均設有產線，系統電也看好今年營運有望持續成長。

雖然2022年整體汽車產量下降至約8110萬輛，但全球旅遊、活動復甦等因素，使AM市場的需求增加，系統電主力產品TPMS(胎壓偵測器)於2022年增加3條全自動化生產線，公司也致力多元產品結構，IPC(強固工業電腦)於2022年第4季出貨；UPS(不斷電系統)受到Data Center(資料中心)擴建出貨需求上升，推升系統電2022年合併營收34.02億元，年成長38.51%，創下歷年新高。

根據MarkLines的數據顯示，去年累積至11月，全球EV銷售量約680萬台，約2021年全年水平的1.5倍，明顯顯現電車市場的成長潛力，在油電車的雙重需求加持下，讓系統電2022年TPMS的出貨量領先同業，並達到整年出貨約850萬顆的優異表現。

在IPC的部份，由於系統電生產的IPC具備省電、高效能、輕薄短小、耐高溫、抗潮等特色，在去年第4季放量後即深受市場青睞，依照去年第4季訂單滿載的狀況來看，今年IPC在營收及獲利上都有機會為公司挹注一定的業績表現。

根據MIC預估，接下來兩年內全球超大型Data Center的建置總量，有機會從850座提升到1025座，這也促使系統電的UPS在今年的訂單能見度上有機會迎來雙位數的成長幅度。

至於儲能市場方面，受到國際法規制定，減碳趨勢已不再只對大型企業造成影響，近期許多中小型企業也紛紛加入減碳行列，因此腹地需求小、移動性較高的分散式模塊機也順勢成為中小型企業的使用首選。再加上全球數位化、智慧化熱潮持續發酵，Data Center市場需求可望持續上升。