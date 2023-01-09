一個製造業協會在周一公布的一項調查顯示，由於能源成本的上升和近期的政治動盪，對於外國投資人來說，英國已經成為較不具競爭力和吸引力的地方。

英國主要的製造商協會Make UK和資誠會計事務所聯合進行的調查顯示，有31%的製造商認為英國為一具有競爭力的地方，該比例遠低於1年前調查的63%；此外，有43%的製造商認為，英國對海外投資人的吸引力有所下降。

該調查在去年11月1日至11月22日進行，當時正出現前首相特拉斯(Liz Truss)的混亂政治局面。有53%的公司認為，政治的不穩定已經損害了企業信心。

英國財政部長Jeremy Hunt將在本周說明大幅削減企業能源補貼的計畫。Make UK最新表示，這些計畫可能導致就業和生產的進一步削弱。

該調查還指出，由於能源成本太高，有3分之2的製造商預計將削減員工人數和減產。

Make UK執行長Stephen Phipson說，供應鏈的中斷和運輸成本的高漲，這些並沒有顯示出緩解的跡象，並可能加劇經濟和政治的不確定性」。如果政府不能像其他競爭對手那樣，慷慨地提供能源價格補貼，英國製造商很有可能被「遺漏掉」。

據《每日電訊報》(Daily Telegraph)上周五的報導，英國政府計畫減少對企業的能源補貼，屆時支援成本將下降85%，被控制在50億英鎊(約合60億美元)。