宋慧喬在主演韓劇《黑暗榮耀》中慘遭校園霸凌，長大後對加害者及旁觀者進行徹底復仇，首度挑戰暗黑題材，瘋狂演技獲得好評。Netflix近日公開的解說影片中，編劇金銀淑大讚宋慧喬超敬業，有段她向李到晛訴說過往，脫下外衣僅剩內著並露出身上的傷疤，宋慧喬為看起來更削瘦，當時吃了2個月的蒟蒻米當主餐。

金銀淑表示「當時我告訴宋慧喬這場戲很重要一定要拍，但怕妳會覺得不自在，想說先問問可不可以接受」，沒想到她相當爽快地回應「給我2個月的時間」，讓自己變得更加消瘦，才能貼近角色設定，當時每天只吃蒟蒻米當主食，宋慧喬解釋：「文同珢（劇中角色名）根本沒時間跟心力去打扮，所以我想說不能在畫面上看起來漂漂亮亮的。」更不忘搞笑透露：「因為新冠肺炎，有時拍攝進度會延遲，所以我吃蒟蒻米的時間也變長了。」

而宋慧喬大尺度畫面也隨著劇情進度曝光，在《黑暗榮耀》中宋慧喬飾演在高中時代飽受暴力欺凌，最後更被迫退學，身心都傷痕累累的她，潛伏十多年，就算奉上性命都要向幾位施暴的同學復仇。其中一幕講述她向愛慕自己的男主角李到晛展示遭受欺凌的傷疤，在他面前直接脫掉衣服剩下內衣，能見到宋慧喬當年受到霸凌時，美肌出現不少的傷痕，同時讓粉絲有機會一窺她的好身材。