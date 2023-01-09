德國檢察官今天表示，一對伊朗籍兄弟在德國西部被捕，他們被控計劃使用致命毒素發動「基於伊斯蘭主義動機的攻擊」。

法新社報導，檢察官辦公室在聲明中表示，這兩人被控「計劃發起基於伊斯蘭主義動機的攻擊，他們想要取得氰化物和蓖麻毒素，以殺害為數不詳的人」。

杜塞道夫（Duesseldorf）檢察官辦公室以M. J.和J.J.稱呼這對年齡分別為32歲和25歲的兄弟。

杜塞道夫檢察官赫明（Holger Heming）告訴法新社，初步搜查這對兄弟在卡斯特羅普－勞克塞爾（Castrop-Rauxel）的住所，沒有發現任何有毒物質的痕跡。

身穿防護衣抵禦潛在化學危害的人員昨晚在卡斯特羅普－勞克塞爾展開突擊搜查。

德國新聞頻道NTV的畫面顯示，這兩名男子被警方帶走時，身上只穿著內褲，肩上披著一件外套。

檢方表示，這兩名男子將以「共謀」謀殺被起訴，可能會被判處「3至15年」有期徒刑。