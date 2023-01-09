美國持續升息及宅經濟退燒，美國房地產及修繕市場需求下滑，不單電動工具受影響，精密齒輪大廠鈞興-KY也受波及，9日公布2022年合併營收24.43億元，年減10.72％，創歷年次高。鈞興目前電動工具、園林工具、工業機器人等主要客戶下單力道回升，對2023年第一季營運審慎樂觀。

鈞興12月合併營收2.06億元，年減0.63％；2022年第四季合併營收5.99億元，年增2.22％，創歷年同期次高；2022年合併營收24.43億元，年減10.72％，改寫歷年次高。。

鈞興表示，2022年第四季電動工具、園林工具等產業客戶大幅度庫存調整期接近尾聲，加上工業機器人齒輪接單出貨暢旺帶動下，2022年第四季營收呈小幅成長。鈞興為滿足國際品牌客戶分散供應鏈需求，也同步拓展新區域客戶業務接單，積極拉升越南新廠整體產能稼動率，中國大陸及越南兩地生產基地朝平衡發展，2022年第四季越南廠生產比例逐步增加而接近2成，跨越損平點，有助於提升毛利率及獲利。

鈞興指稱，鈞興為提高全球市場整體競爭力，持續精進齒輪產品朝高精密度、輕量高強度等研發技術升級，跨入高競爭門檻之應用領域，並積極拓展旗下機器人齒輪、諧波減速器、中置電機等智能傳動相關產品。尤其看好工業機器人於全球市場密度持續提高，近二年，鈞興機器人齒輪銷售呈逐年成長的態勢，2022年工業機器人齒輪銷售年增超過6成，目前工業機器人領域主要客戶下單力道仍持續放大，可望增添鈞興銷售動能。

鈞興表示，目前電動工具、園林工具、工業機器人等主要客戶下單力道回升，積極開拓新客戶而增添新接單動能，並持續深化各類齒輪、諧波減速器、中置電機等主力產品研發技術及專利。此外，鈞興採穩步拉升越南廠整體產能計畫、持續優化生產，以期創造未來營運成長動能。對展望2023年第一季，鈞興持審慎樂觀的看法。