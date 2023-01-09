女星郭碧婷在2019年嫁給男星向佐，兩人婚後時常到各大實境節目上曬恩愛，郭碧婷在生完第二胎後就一直待在台灣，不過，老公向佐先前被爆出「婚內出軌N次」後，雙方皆未發聲，事發至今也半年未同框，如今郭碧婷拍到低調帶著孩子飛往香港。

根據陸媒報導，有名網友指出，日前郭碧婷低調搭乘前往香港的班機，照片中可見她身穿風衣將頭髮扎起，帶著白色口罩幾乎全素顏，但眉清目秀及擁有一雙招牌大眼的她，仍散發著女神的氣質，另外，可以發現女兒就正坐在她對面，而隨行的還有一名保母，始終未看見老公向佐的身影。

郭碧婷帶著女兒低調搭機至香港。（圖／截圖自微博）

事實上，向佐在郭碧婷去年七月生完第二胎不久時，被大陸狗仔爆婚內出軌N次，甚至秀出疑似向佐的背影與戴著大墨鏡的女子的照片，不過兩人對此皆未做出回應，但向太第一時間就出面否認，並解釋女子的身分「亂講，這是他的一個大姐姐，日常會幫他談一些商務合作，這一次是為了向佐新電影項目，兩人面洽談而已」。

然而，事隔多月後，向華強日前在杭州舉行74歲生日宴中，卻被發現向佐夫妻缺席，就連兒子「龍眼」的出生百日宴，也只有郭碧婷和公婆在蛋糕前合影，如今傳出郭碧婷回香港，全程卻仍沒見到老公身影，再度引發外界關注夫妻何時會見面。