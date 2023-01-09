每個國家的文化、風土民情都有差異，來自英國的Anna-Marya表示，雖然她是名英國人，但她選擇住在塞普勒斯，當地的交通非常不便、在地人也會隨地丟垃圾、棄養動物等，她來台灣才發現交通工具都很準時、街道也很乾淨，人們也非常愛護動物，大讚「這景象真的很迷人」，她說她真的很喜歡台灣，期待未來在台灣可以看到更多有趣的東西。

不要鬧工作室昨（8）日於YouTube上傳最新影片， Anna-Marya表示，來台灣高雄是為了探望在台灣長居的女兒。她說，自己是名藝術家，現在住在塞普勒斯，是個在地中海東部的溫暖島嶼，一年360天都可以享受陽光，讓她有不少創作靈感。

Anna-Marya表示，塞普勒斯的交通運輸很不方便，要從A地到B地是她最痛苦的事，但她剛抵達台灣高雄發現根本是天堂，因為高鐵的發車、抵達時間都很準時，城市裡還有輕軌，可以到市區裡各個景點，甚至還有捷運，站內的電子看板還清楚標示列車抵達時間，在台灣搭乘大眾交通工具，對她來說是很棒的體驗，

Anna-Marya說，塞普勒斯雖然是美麗的島嶼，但隨處可見垃圾，不管城市或她住的小村，都會看到路邊的垃圾，也可看到人們公然亂丟垃圾，所以她來到台灣看到乾淨的街道很震驚。她說，台灣人會邊走邊吃東西，在沒有垃圾桶的道路，大家會把垃圾帶走並保持整潔，是件很美好的事情。

Anna-Marya指出，另外在塞普勒斯街頭也有很多可憐的貓狗，不少人會隨意棄養貓狗，還有棄養跟獵捕動物的問題，但在台灣不少人用寵物推車，帶貓狗外出散步，她說這景象真的很迷人，「我真的很喜歡台灣，期待未來在台灣的日子，可以看到更多有趣的東西。」