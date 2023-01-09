農曆年節倒數，彰化頂新和德文教基金會日前邀請永靖鄉內近300位國小學童，到成美文化園揮毫，多位在地書法名家現場指導、還印製傳統新春版畫，基金會執行長蕭巧怡表示，夠過傳統揮毫揭開熱鬧新年氣氛，讓所有鄉內的小朋友，感受到最傳統的年節氣息。

為了讓小朋友感受的書法魅力，老師還設計活潑可愛的兔子繪畫，讓現場小朋友直呼好可愛。（頂新提供／吳建輝彰化傳真）

頂新和德文教基金會和成美文化園共同舉辦「癸卯年成美揮毫」活動，超過300位學童到成美園揮毫，現場有在地書法名家蔡隆樹、陳桂森、黃勝源、姚華貞、張慶發、施德昌、林麗娟等，親筆揮毫免費贈送給小朋友，寓教於樂，體驗傳統新春活動。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡說，成美揮毫活動已經邁向第11屆，每年都邀請在地書法名家到場揮毫，在老師們的帶領下一筆一畫寫下春聯，且為了讓小朋友感受的書法魅力，還設計活潑可愛的兔子繪畫，讓現場小朋友直呼好可愛。

蕭巧怡強調，希望年年透過揮毫活動，營造過年團圓的氣氛，讓民眾感受到中部最有年味的傳統節令活動，帶領莘莘學子認識春聯、漢字等傳統文化。（頂新提供／吳建輝彰化傳真）

小朋友除了學習書法外，還有新春版畫繪製、親子春聯撰寫、纏繞畫創作等多種體驗，除了超過300位的小朋友到場外，還吸引將近百位的家長朝聖，排隊要領取書法名家的親筆春聯。

小朋友除了學習書法外，還有新春版畫繪製、親子春聯撰寫、纏繞畫創作等多種體驗。（頂新提供／吳建輝彰化傳真）

蕭巧怡強調，希望年年透過揮毫活動，營造過年團圓的氣氛，讓民眾感受到中部最有年味的傳統節令活動，帶領莘莘學子認識春聯、漢字等傳統文化，提前預祝所有永靖鄉親，春節快樂。