2023年是「癸卯年」，易經命理師高煜霖在臉書粉專指出，「癸」屬水，「卯」屬木，因此將形成相當好的「干生支」局的年運；除此之外，生肖屬虎、羊、狗的人也將吉星高照，其中屬狗人不但身邊有貴人出現，就連老天爺也都來幫你的忙。

高煜霖指出，2023年的歲次為癸卯年，2月4日立春過後的新生兒生肖為兔，基本上在這一年出生的人都很有福氣、好運，日後如果有不順遂之處，也很容易「關關難過，關關過」，有生育計劃的人可以好好把握機會。

至於干支年，高煜霖表示，簡單來說就是「老天來相助」，如果生肖對到「會合格」、「生扶格」，凡事至少已經有加分20%~40%的基底；如果對到「沖剋格」、「刑害格」，也會減少損失20%~40%的機率，是十分難得的大好日子。

不過高煜霖提醒，2023年的流年命盤，五行缺「金」和「土」，顯示出做事較隨便、不重品質、缺乏原則和穩定性的概念，因此若是五行屬「金」和「土」的生肖，無形中又相對加分，運勢發展前景看俏。除此之外，高煜霖也分享了12生肖在2023癸卯年的運勢分析。

年運指數∣★：雞

生肖雞，在2023年最大的問題，是位處「沖太歲」的宮位，流年宮位內不管主星或副星，都帶有負能量。幸好生肖雞的五行屬「金」，做事雖然容易遭遇挫折或不順，卻有屢敗屢戰的積極心態，讓事情發展不至於太過於脫序。

年運指數∣★★：鼠、牛、龍

生肖鼠，在2023年是「刑太歲」，容易眼高手低，要多注意情緒控管，小心講話沒禮貌、說話不客氣，成為他人的「負面貴人」。

生肖牛，在2023年是「剋入年」，運勢上容易被介入或被干擾，記住不要意氣用事，如能以讓利的心態看待事情，反而能賺到人緣。

生肖龍，在2023年是「害太歲」，須注意親人不幫忙、朋友扯後腿等問題，所幸生肖「龍」的五行屬「土」，建議可以進修、充實自己，把不順降到最低。

年運指數∣★★★：蛇、豬

生肖蛇，在2023年是「扶持年」，就像火箭升空，有燃料補助般的機運，可以多把握外地發展的機會，讓好機運更好。

生肖豬，在2023年雖是「三合年」，應該會是好的一年，但流年宮位內並無吉星，成效稍微少了一點，建議可以考慮用「教官」身分累積能量。

年運指數∣★★★★：兔、馬、猴

生肖兔，在2023年雖是「坐太歲」，卻是權力最大的一年，加上流年命宮出現大吉星，只要維持不走偏，努力過後成果收益可期。

生肖馬，在2023年除了是「扶持年」外，貴人運也很旺，容易有人來幫襯，或容易獲得機會，只要耳根子不要過軟，都會有不錯的收穫。

生肖猴，在2023年是「剋出年」，有機會成為規範者，只要用心、努力，就會有很多追隨者，並在吉星的加持下，成果容易顯現。

年運指數∣★★★★★：虎、羊、狗

生肖虎，在2023年除了是「三會年」外，還有不少志同道合的機運出現，很多人會來幫忙，可以好好把握，但切記別走灰色地帶，避免壞了一鍋粥。

生肖羊，在2023年是「三合年」，加上五行屬「土」，多了一份穩定性，是各路英雄好漢會來相挺的一年；忌背後動作，否則名譽不保。

生肖狗，在2023年是最強的「六合年」，有最強的吉星加持，明面上、暗地裡不只是人，連老天爺都願意來幫忙；忌心術不正，會被老天爺收。