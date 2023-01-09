《彭博》科技記者、被喻為「蘋果爆料大神」的Mark Gurman在其最新的Power On專欄中表示，蘋果備受期待的AR/VR頭戴顯示器即將在今年春季問世。

Gurman表示，先前有關於蘋果將在1月發表其AR/VR頭顯裝置的報導是準確的，但也確定蘋果將延後發布時間，以解決幾個軟硬體方面的問題。他表示蘋果打算在今年春季，也就是在6月舉辦年度全球開發者大會（WWDC）之前發表其第一款AR/VR頭戴裝置，屆時可能取名為「Reality Pro」，然後在2023年秋季晚些時候開賣。

據報導指出，目前此款設備的作業系統在公司內部的名稱為「Borealis」，未來的公開名稱可能是「xrOS」。

這與知名蘋果分析師郭明錤的預測不謀而合，他表示蘋果的AR/VR頭戴式裝置大量出貨的時間可能延後到第二季底或第三季。

不過Gurman也表示，為了在今年推出上市時間一延再延的「Reality Pro」，蘋果調動了各軟硬體部門的資源，因此可能拖延到其他項目的開發進度，也就是今年蘋果的產品陣容可能不會有什麼顯著的變化。

他表示，蘋果將在今年上半年推出新款MacBook Pro，和現有產品線的不同之處在於將採用M2 Pro和M2 Max晶片。此外，他表示蘋果將推出15吋的MacBook Air和採用M2 Ultra晶片的新款Mac Pro，但料將擱置12吋的MacBook和採用M2 Extreme晶片的高階版Mac Pro。而採用M3晶片的24吋iMac則可能在今年下半年或2024年上半年推出。他並表示今年iPad平板產品陣容，以及蘋果智慧錶Apple Watch與無線藍牙耳機AirPods等配件都不會有太大的更新動作。