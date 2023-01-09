IC載板廠景碩(3189)受BT載板淡季需求疲弱影響，2022年第四季營收表現略低於市場預期。展望2023年，景碩按計畫續擴增ABF載板產能，目標營收維持雙位數成長。不過，投顧法人鑒於市況疲弱、不確定性仍高，雖維持「增加持股」、但將目標價調降至140元。

景碩股價去年12月初自140.5元波段高點拉回，近期於101.5～109元區間低檔盤整。雖然大盤今日強彈逾260點，景碩股價開高上漲2.88％後遇壓，一度翻黑下跌0.94％，早盤力守平盤之上，表現相對偏弱。三大法人上周買賣超互見，合計仍買超309張。

景碩2022年12月自結合併營收28.22億元，月減5.99％、年減10.99％，為近20月低點。第四季合併營收94.28億元，季減18.33％、年減5.28％，為近1年半低點、仍雙創同期次高，惟表現略低於市場預期。累計全年合併營收424.41億元、仍年增達18.97％，連3年創高。

投顧法人指出，景碩上季ABF載板營收季增2％、占比自38％升至48％，BT載板營收季減31％、占比自47.5％降至33％，晶碩的隱形眼鏡營收季增8％、占比自14％升至19％。鑒於營收表現略低於預期，下修獲利預期4.1％、每股盈餘估約3.14元。

展望本季，投顧法人預期景碩ABF載板稼動率維持90～95％的實質滿載狀態，平均售價（ASP）持平。BT載板則能見度短，稼動率估自70％續降至67％、平均售價持平，但可能面臨市占率下滑。而晶碩的隱形眼鏡因處於傳統淡季，預期營收季減逾10％。

景碩今年資本支出估維持100億元規模，ABF載板產能亦如期擴增、至第三季估達每月4000萬顆，全年維持成長20～30％，下半年售價需視景氣狀況。BT載板今年估持平、隱形眼鏡估成長15％，目標營運維持雙位數成長。

不過，因市況疲弱，投顧法人調降景碩首季營收預期7％、約季減10％，獲利預期下修23％，並反映PC調整恐拉長、數據中心建置遞延等不確定性，使上半年ABF載板價格恐有下滑壓力，雖維持「增加持股」評等，但鑒於變數仍大，將目標價自150元調降至140元。