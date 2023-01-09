苗栗縣黃姓女子前年因不滿徐姓街友多次騷擾、竊盜水果刀，她趁對方在土地公廟前的沙發睡覺時，持刀殺死對方，最高法院駁回上訴，考量黃女因思覺失調，殺人時辨識違法能力降低，依殺人罪判刑12年定讞。案發後黃女已先被法院裁定令入相當處所施以監護2年。

39歲的黃女因不堪徐多次騷擾及竊盜水果刀等情事，2021年8月11日晚上8點她先前往大賣場購得水果刀1把後，隔天凌晨騎機車前往土地公廟找徐，發現徐未在現場於是騎乘機車離去。

同日凌晨4點多，黃女再次騎乘機車前往該處找徐，發現徐躺在拼湊的沙發上側身睡覺，她持水果刀刺向熟睡中徐之左側胸膛一下，徐隨即大聲哀嚎，黃女隨後騎機車離開現場，再到其他地方清洗水果刀，之後再次騎乘機車前往作案現場。

黃女將機車停於外面，以步行方式前往察看徐是否死亡，之後隨即離去，12日上午8點民眾發現徐坐臥在沙發上，且沙發及地板上滿佈血跡，於是報警處理，檢察官與法醫師相驗併解剖後，發現徐左胸遭人以銳器刺入，造成心臟和左肺受創死亡，經追查逮獲黃女。