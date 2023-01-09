Ferran Torres and Stefan Savic were both sent off for fighting 😅 pic.twitter.com/sDkKwb4s87 — GOAL (@goal) January 8, 2023

西甲足球的巴塞隆納與馬德里競技意外上演一段摔角格鬥，馬競中衛薩維奇（Stefan Savic）、巴薩前鋒托瑞斯（Ferran Torres）在下半場傷停補時階段爆發角力戰。當時薩維奇被摔倒在地，托瑞斯直接躺他身上搶球，憤怒的薩維奇要起身糾纏，托瑞斯卻用左手死命抓住薩維奇的頭髮（頭髮很短，是平頭），但是薩維奇力大，反將托瑞斯掀倒在地。

比賽已經繼續在踢了，兩人仍不肯罷手，一路扭著對方脖子起身，最後是薩維奇一把推開托瑞斯。裁判看兩人打夠了才過來，各記一張紅牌驅逐出場！儘管比賽只剩不到5分鐘，但他們下一輪也不能上場了。

英國《獨立電視台》在推特諷刺：「WWE摔角聯盟會以你們為榮的。」球迷唱和著說：「這在東京巨蛋打摔角可以拿到六星評價。」「若非他們穿著球衣，我還看不出這是足球比賽。」足球比賽碰撞頻繁，球員肢體衝突在所難免，通常是以推人、踢人、鏟人為主，打架打到扭脖子抓頭髮就比較少見。

巴薩開賽第22分鐘有前鋒貝登萊（Ousmane Dembélé）率先破門，馬競球員相當不滿，質疑裁判漏吹一個犯規，圍繞著抗議。馬競申訴失敗，球員憋著一肚子氣，結尾是薩維奇在搶球時一股腦爆發出來。巴薩拿到這重要一勝（13勝2和1敗），暫時守住西甲龍頭，只領先皇家馬德里3分積分。