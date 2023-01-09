壓縮機大廠瑞智精密2022年12月、全年度銷售台數及營收，受俄烏衝突、美國升息、全球通膨加劇及大陸清零封控政策等因素影響，加上大陸及歐美市場終端消費需求疲軟，2022年12月、2022年銷售台數及合併營收全面下滑。瑞智表示，瑞智2023年調整經營體質、提升產品競爭力及確保利潤，降低市場波動的衝擊。

瑞智2022年12月壓縮機銷售122.63萬台，月增22.45％，優於原本預期，仍年減20.96％；2022年12月合併營收13.95億元，月增16.02％，年減21.53％。2022年累計壓縮機銷售台數1,515.15萬台，年減25.22％；2022年累計合併營收183.65億元，年減18.77％。

瑞智指出，2022年壓縮機銷售量及合併營收雙雙下滑，主要是受俄烏衝突、美國升息各國通膨加劇及中國大陸持續清零封控政策影響，中國大陸及歐美市場終端消費需求疲軟所致。

瑞智表示，展望2023年，中國大陸封控管制提早解除，全球通膨緩解升息也接近尾聲，仍待企業去化庫存與市場消費回溫，預計2023年第二季以後，逐漸復甦。囿於全球壓縮機產業預估整體產能持續供過於求，市場價格競爭激烈，瑞智今年營運會以維持調整經營體質、提升產品競爭力及確保利潤為主軸，降低市場波動帶來的風險。