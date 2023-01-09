大陸國家衛健委疾病預防控制專家委員會委員盧洪洲表示，大陸長者新冠疫苗接種率，令人不滿意。這次疫情很多重症患者有生命危險，原因之一是以往沒有很好接種疫苗。尤其是過去3年到6個月，沒有接種或全程接種。很多人只是打一針或兩針，而且在2021年年底之前接種。

本身是深圳市第三人民醫院院長的盧洪洲接受香港電台專訪，指全球已有超過130億劑次新冠疫苗接種，疫苗防止大量患者發展為重症，但仍未能有效預防感染，今後需要真正的預防性疫苗，包括多肽疫苗、mRNA疫苗和噴鼻式疫苗。

他認為，一定要在冬春季、疫情來臨前半個月盡快「異源性」接種，即是接種不同技術路線的疫苗，以便相互之間有互補，調動人體的細胞免疫和體液免疫，更大範圍延長保護時間。大陸民眾大多數接種兩針或三針滅活（減毒）疫苗，加強針須接種重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗，有效性和安全性都非常好。

盧洪洲建議，每年注射一劑疫苗，每半年在家自行噴鼻一劑疫苗，因為病毒進入人體，關口是呼吸道，噴鼻疫苗可使呼吸道產生有效黏膜免疫，以及呼吸道細胞免疫，即使吸入病毒，亦不能進入上呼吸道細胞，以有效預防感染。

盧洪洲指出，目前的疫苗不太長效，希望能研發有一年左右保護期的長效、通用多價疫苗，對各種變異株都起到很好的作用，而且一定要刺激細胞免疫，因為其對免疫保護發揮至關重要的作用。