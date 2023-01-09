南韓知名女星姜珉炅（강민경）擁有甜美臉蛋與火辣身材，加上堅強的歌唱實力，讓她自美聲雙人組合「Davichi」身分出道後就備受矚目。而近幾年將YouTube頻道經營地有聲有色的她，不久前才宣布將頻道所有收益捐獻給公益團體而獲得網友讚賞，沒想到近日卻因「徵才內容」被網友罵爆，再度引發熱烈討論。

姜珉炅近幾年事業越做越大，除了經營YouTube頻道外，她還自創服飾品牌「Àvie muah」並架設網站販賣，而近日網站也貼出徵才公告吸引網友轉發。不過，姜珉炅的客服專員徵才公告中，除了要求求職者必須要大學畢業、英文流利外，還要有3~7年的工作經驗，但年薪卻只有給2500萬韓幣（約新台幣61.2萬元），平均月薪為208萬韓幣（約新台幣5.1萬元），讓網友相當傻眼。

因為根據南韓政府的公告，自去年調高基本工資後，當地月薪最低為201萬韓幣（約新台幣4.9萬元），而姜珉炅開出的薪資僅高於基本工資一點點卻要求要英文流利，還要有相關工作經驗，因此被不少人批評「慣老闆」，意外引發爭議。

眼看事情越鬧越大，姜珉炅也緊急在個人IG上貼出公告表示，求職內容是職員不慎寫錯，而2500萬韓幣的年薪是給新人的薪資，並非有經驗者的薪資；她還透露公司除了備有空氣清淨機外，員工還有4大保險、3節獎金與生日福利，工作3年以上者還有1個月的有薪假等等，試圖證明自己並非慣老闆，但卻再度遭網友打臉這些都是勞基法規定並非公司福利。

另外，還有網友挖出姜珉炅過去曾介紹辦公室環境的影片，不僅被人發現空氣清淨機是公關品外，在影片中她表示，一直想給員工換好一點的辦公桌，但費用比想像中的高，所幸後來有廠商願意贊助才給員工換上全新的辦公桌，但她辦公室內所使用的辦公桌，卻價值高達700萬韓幣（約新台幣17萬元），令網友們看了相當氣憤，再度被罵爆。