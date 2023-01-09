台北市第3選區（中山、北松山）立委補選落幕，民進黨候選人吳怡農以5780票差距敗給國民黨候選人王鴻薇。吳怡農今天上午車隊掃街謝票，支持者喊「吳怡農加油、加油，再戰2024」，吳怡農未正面表態，但他強調，努力絕對不會因為敗選而停止，不管在哪個角色、擔任什麼職務，都會盡全力一起讓家園更好。

吳怡農上午受訪說，非常感謝昨天每一位出來把票投給他、支持他的朋友們，也想要再次藉這個機會感謝過去這5周從北到南、基隆到屏東給支持、鼓勵的戰友們，其實正向選舉是很多民進黨夥伴在過去不同領域、選舉都有所堅持的。

吳怡農表示，這群好戰友已經在政治領域每一天透過自己工作讓國家更好，希望年輕朋友看到他這5周的努力，大家不要氣餒，不要感到退縮、覺得公共事務無法親近，有這麼多好朋友已經在公共領域努力，大家都不會孤單。

媒體問起是否再戰2024？吳怡農說，非常感謝大家，昨天剛剛敗選，今天第一步還是先謝謝每位支持他的朋友。

王鴻薇稱吳怡農是很強對手，吳表示，自己的對手昨天打敗了他，還是非常恭喜王鴻薇。而期待2024再跟王鴻薇打一次？吳並未正面回應，但強調努力絕對不會因為敗選而停止，他知道有許多工作還是要做，就如過去3年一樣，不管在哪個角色、擔任什麼職務，都會盡全力一起讓家園更好。

另外，有不少支持者認為雖敗猶榮，吳怡農回應，非常感謝、今天就是非常感謝每位支持者、戰友給的鼓勵支持，這次還是差了一點，希望大家看到的是他的堅持、選擇走的這條路是正確的方向，非常感謝這麼多好朋友跟他站在一起，他會繼續努力。