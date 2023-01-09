新北市板橋居今（9）日凌晨發生1起砸車糾紛，1名鄒姓男子因要求友人王姓男子協助處理事情遭拒，在王男住處糾纏鬧事，後來鄒男離去後，王男心有不甘，夥同5名友人開車追逐鄒男，鄒男不慎擦撞人行道後，棄車離去，王男等人便持球棒砸車洩憤。

據了解，鄒男因友人積欠債務，因此今日凌晨在另名辜姓友人陪同下，前往王男住處希望商請協助相欠債的友人所討債務，因王男不願涉入雙方債務糾紛而拒絕，不料鄒男竟在王男住處不肯離去，雙方一度發生口角。

後來鄒男見王男不為所動，便與友人離開現場，但王男越想越不甘，便夥同5名友人開車追逐鄒男等人，後來鄒男在板橋中正路與公館街不慎擦撞人行道，鄒男與辜男隨即棄車逃離，而王男等人便持球棒砸車洩憤。

警方於案發2小時內將王男等人逮補到案。（警方提供）

警方獲報後到場，王男等人已經離去，警方隨即調閱相關監視器，於2個小時內將王男等一干人等帶回警局釐清案情，警方訊後依毀損、社會秩序維護法，將王男等人函送地檢署偵辦。