大陸疫情持續升溫，統計數據的準確性近來更被各界質疑。有山西民眾反映，其母親在新冠疫情爆發前便已去世，近期卻發現她有新冠疫苗接種紀錄。當地政府8日通報情況屬實，並已將該鄉的黨委書記免職。

大陸每日經濟新聞報導，根據山西忻州五台縣居民田先生提供的死亡證明、死亡註銷戶口證明、火化登記簿，都證明其母楊粉連於2019年3月去世。然而，預防接種憑證顯示，楊粉連去世後，2021年至2022年有4劑疫苗接種紀錄，接種單位是陽白鄉衛生院。

陽白鄉衛生院7日回應稱，「可能是訊息錄錯了」。五台縣縣長則稱，馬上開始調查，如果屬實將嚴肅追究相關人的責任，「不能弄虛作假」。

山西五台縣政府8日通報稱，經查，反映的情況基本屬實，現已啟動問責，對負有領導責任的陽白鄉黨委書記和縣醫療集團董事長給予免職處理，對負有直接責任的陽白鄉衛生院院長給予撤職處分，對其他相關責任人給予相應的黨紀政務處分。

上海市去年也曾出現類似案例。一名老人2022年8月去世，家人卻在9月發現老人的核酸報告還在不斷更新。後來官方表示，這是因為一家老人院把兩個同名同姓的人弄錯了。