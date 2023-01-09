立法院預計13日完成《菸害防制法》修法，其中衛福部國健署極力主張「加熱器（加熱菸載具）屬於電子產品，衛生機關沒有審查能力」。家長及醫學團體今天召開記者會表示，這次修法讓菸商笑了、家長哭了，為搶救下一代，他們堅持菸品載具必須列入管制。

全國家長會長聯盟、中華民國中小學校長協會、台灣兒科醫學院等多個家長及醫學團體今天共同召開「菸商笑了，家長哭了」記者會，他們主張，加熱菸載具應比照菸品管理，避免孩子沉浸於菸品廣告誘惑中。

16年未修訂的《菸害防制法》目前修法已進入最後階段，在元月4日的朝野協商中，國健署長吳昭軍說，加熱器屬於電子產品，衛生機關沒有審查的能力。

家長及醫學團體今天召開記者會，要求在《菸害防制法》修法中，將加熱菸載具列入管制。（林志成攝）

全國家長會長聯盟表示，目前行政院的修法版本把加熱菸的載具當作3C產品，無異於公然圖利跨國煙草公司。未來，台灣將充斥加熱菸品的廣告宣傳與活動贊助，打開手機電腦就有撲天蓋地的推薦，無所不在的引誘年輕人，讓年輕人隨手可得，讓他們提早成為癮君子。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘說，加熱菸的載具竟然被政府當成3C產品，這實在讓人難以接受，為了搶救下一代，他們要出面阻止這樣的修法，至少要達成「加熱菸載具比照菸品管理」的訴求。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽說，校園是禁菸的，但是他們常聽到孩子說，這個同學有抽菸、那個同學有抽菸，原來一直以為安全的校園是假的。以後，學生持加熱菸載具到校園並不違反規定，他們抽菸狀況可能更普遍，校園安全讓人憂心。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，加熱菸及載具如同「槍與子彈」，買載具一定要有菸裝進去才能使用，兩者必須圖時管制，「政府要分兩個單位管轄，很明顯是規避責任」。

台灣肺癌學會則表示，加熱菸的載具由經濟部審查，而非衛福部管理，此舉恐造成加熱菸載具缺乏宣傳與販售的管制，甚至無償供應，而致使更多青少年淪陷菸害。

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