星宇航空(2646)今日上午07：07第二架A350-900廣體客機親自由董事長張國煒從法國土魯斯親自駕駛回台，星宇航空機隊加入第二架A350-900客機後，為4月開航北美儲備能量。張國煒表示，隨著第二架A350-900新機加入星宇航空機隊，短、中及長程的航網版圖將更加完整，也為北美與東南亞的轉機航網發展帶來關鍵助力。

星宇航空A350-900的頭等艙及商務艙為全台唯一配置個人拉門，享有獨立空間；且配備零重力（Zero G）模式的座椅，提供旅人自然放鬆的角度，減低腰背部的壓力，舒緩旅途的疲勞。A350-900共有4艙等，4席頭等艙、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙，共306個座位。

A350-900全艙等搭載4K高畫質螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸，領先國內同級廣體客機各艙等螢幕配備。A350-900也同時提供Galactic Wi-Fi機上無線網路服務，即使在空中也能與世界零時差接軌。

星宇航空按規畫穩步擴張機隊，目前共有13架A321neo、4架A330neo與2架A350-900，總機隊數量達19架。A350-900新機春節連假檔期開始投入區域航線營運，可望在國人旅遊旺季放大航班運能，並於4月正式開航美國洛杉磯。