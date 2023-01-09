大陸晶片業遭美國政府多次制裁，如今又以國安為由，禁止美系廠商銷售先進半導體技術與產品至大陸，等於掐斷他們提升技術能力的機會。在此狀況下，大陸學者建議，應該要利用引以為傲的市場規模，進行技術研發與改革，進而找到突破美國制裁的機會。

China Daily報導，美國制裁日趨嚴重，大陸晶片業面臨更嚴格的外部條件，雖然前景蒙上陰影，但也會刺激該產業有所突破，大陸國家行政學院經濟學教授Shi Hongxiu就說，「晶片業應該利用大陸的市場規模進行發展，代表國家有足夠的空間來驗證技術並降低成本，加快推出產品的速度。」

當美國限制大陸先進製程技術的發展後，市場紛紛認為廠商將以成熟製程為重點，Shi Hongxiu則認為，「應該要更加重視創造新的生態系統，而不僅是專注在一項技術的突破，只要我們在正確的道路上，隨時了解世界頂尖的技術，保持學習與交流，我們就會有很多機會。」

此外，第三代半導體也被認為是大陸晶片業有機會突破限制的領域，主因在於第三代半導體起步不久、技術差距較小、競爭沒那麼激烈，增加大陸彎道超車的可能性。

第一、二代半導體的材料分別為矽（Si）、砷化鎵（GaAs），第三代材料則為碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN），其擁有耐高溫、高效率等優點，製成的晶片可被廣泛用於新一代通訊、軍用雷達和電動車等熱門新興產業。