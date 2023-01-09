大安區農會有鑑於去年訂單大增備貨吃緊，今年特提前備貨加工擴大產能，全力生產為品質把關！(大安區農會提供)

農曆春節到來！大安區農會有鑑於去年訂單大增備貨吃緊，今年特別提前加工擴大產能，全力生產為品質把關！總幹事蔡建宗9日表示，安農以「百年好合．圓滿大安-玉兔大安迎春饗」做為春節主軸；將大安區在地特色優質農特產品用心開發多樣獨特，又具高質感禮盒深受消費者青睞！

蔡建宗指出，大安區農會特別邀請自家同仁分別為產品代言「金磚雙龍禮盒」、「雙龍米禮盒」、「產銷履歷安泉米」、「雙龍戲珠禮盒」等，推薦代言禮盒，更有公信力。並分類早鳥專區、好禮專區、農漁會聯盟專區、單品專區、肉鬆專區、阿慶師新品專區、滷珍饌專區、產銷履歷專區、酒品專區等多種專區，提供民眾更多樣化選擇。

大安區農會分別與4家農漁會合作客製化搭配，有「飛天豬喜慶有魚安心萣禮盒」、「飛天豬彰漁饗宴農為您禮盒」、「飛天豬新秀酸菜鍋禮盒」及「飛天豬酸菜白肉鍋禮盒」等四種選擇；分別與茄萣農會、彰化區漁會、新秀農會及官田等農會合作；跨領域合作行銷造福農漁民。

蔡建宗表示，農會在年前推出的春節專案，不但包裝精美，所有飛天豬生鮮肉品，生產過程採一貫化生產，全面低溫控制以確保肉質美味，從拍賣、電宰、分切至加工製程透明化，為消費者層層把關，供消費者安心選購及食用。

大安區農會說，其他通路也可購買得到商品，如新北市農會、新竹市農會、蘆洲區農會、平鎮區農會、金山區農會、南港區農會、寶山鄉農會等通路。網路也另有通路，如普利共好商城、農金安心GO、郵政商城及Pchome等，讓民眾都可以用自己便利的方式，購買到最安心的農產品。