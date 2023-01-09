4日才因毒品案出監的40歲江姓男子，7日又受不了毒品誘惑，在壽山一處公園施打海洛因後暈趴在地板，民眾見江男臉朝下趴地，一動也不動，以為出了人命，嚇得馬上報警。鼓山分局員警前往處理後，江男才在員警的聲聲呼喚下緩緩起身，員警立刻發現江男身旁還放有針筒，江男雖意識模糊，但仍毅力堅強的撒謊說是抽血用針筒，最後才坦承施打毒品，經檢驗針筒裡殘留液體呈現一級毒品海洛因反應，警方將江男依毒品危害防制條例送辦。

江男7日下午在壽山一處公園施打海洛因後，因為施打過量，直接暈趴在公園的地板內，前往公園的民眾看見全身紫衣紫褲的江男臉朝下趴著，一動也不動，以為是公園內發生命案，嚇得趕緊報警。

員警前往後看見江男猶如練蛤蟆般地趴在地上，誤以為江男是身體不適，只好不停拍打江男肩膀，聲聲呼喚「先生！先生！」，但江男只能用微弱的聲音回應員警，並在員警的要求下緩緩抬起身體。

江男抬頭後滿臉都是泥土和樹枝，但嘴裡不忘叼著已熄滅的菸頭，口水還不停掛在嘴邊搖擺，讓員警看得相當傻眼；沒想到江男起身後第一句話竟是問說「這裡是哪裡？我剛剛出所（出監）而已」，員警解釋這裡是動物園旁邊，江男才好像回到世界上，用模糊的意識和員警對話。

員警也馬上發現江男身旁放有針筒，且裡面尚有殘留液體，於是詢問江男針筒用途，江男辯解針筒是抽血用的，員警反問江男「你要抽血幹嗎？」江男被員警問得一愣一愣的，難以自圓其說，最後才承認是施打毒品，員警也檢驗針筒內的殘留液體，呈現一級毒品海洛因反應，並將江男帶回偵訊。

經詢問後，發現江男3天前才因為毒品案出監，沒想到出監後的江男仍敵不過毒品誘惑，選擇再度走上歧途，這次卻因為施打過量，趴倒在公園內，害民眾以為是出了人命，事情也隨之被發現。警方最後依毒品危害防制條例將江男送辦，江男又得回到熟悉的監裡繼續改過自新了。

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