民眾日前赴北市文山區一家藥局購買普拿疼，藥師卻指已全被台商包走，如想購買，1盒要價1500元，藥師公會日前指出會將該藥師移送懲戒委員會。北市衛生局9日指出，該案已移交至公平交易委員會判定藥師是否有哄抬價格，年後則會針對藥師召開懲戒委員會。

有民眾至文山區某藥局欲購買普拿疼，藥師卻稱有台商訂貨600盒，民眾如想購買，一盒要價1500元。藥師公會原稱此事為誤會，進一步了解錄音檔，發現確有哄抬價格，該藥師也承認說過「如果想購買（指普拿疼），一盒要價1500元」，不過態度惡劣，拒絕出面道歉。

接獲消息後，台北市消保官邱家梁與衛生局29日共同赴文山區某藥局查核，欲確認藥師是否違反《公平交易法》及《藥師法》，現場查看藥局庫存、銷售紀錄等。

食藥科科長陳怡婷受訪說明，衛生局日前與消保官稽查，現場並未發現藥局囤積普拿疼，也未發現1盒1500元的售價紀錄，目前已整理上述資料送至公平交易委員會，藥師公會也有提交相關資料，後續會交由委員會確認藥師是否有哄抬價格一事。

陳怡婷指出，衛生局已收藥師公會移送懲戒案，預計年後召開懲戒委員會，也會邀請藥師到場，委員屆時將就當日稽查狀況、藥師意見陳述、公平交易委員會案件處理進度等資料做審議，確認藥師是否違反《藥師法》第21條。

根據《藥師法》第21條，懲戒委員可依情節給予該藥師警告、命其接受一定時數的繼續教育或臨床進修、限制執業範圍或停業1個月以上1年以下，重者則可廢止執業執照、廢止藥師證書。