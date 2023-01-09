中國大陸自1月8日起實施新型冠狀病毒感染「乙類乙管」後移民管理優化政策措施。根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，本著試點先行原則，有序恢復中國公民出境旅遊。據《人民日報》報導，全球旅遊業市場對此反響熱烈，積極做好各項準備，準備迎接中國遊客。

多國熱情歡迎中國遊客

埃及春天之旅旅行社總經理拉比布表示，中國遊客喜愛的遊覽項目包括：乘船遊覽尼羅河沿岸風光、到金字塔探尋神秘古埃及、在開羅老城哈里里市場感受生活氣息⋯⋯「埃及張開雙臂，熱烈歡迎來自中國的遊客，這對推動埃及旅遊業復甦太重要了！」拉比布說，旅遊業是埃及的重要經濟支柱和外匯收入來源。疫情發生以來，埃及旅遊遭受重創，該旅行社業績大幅下降。「中國宣佈將恢復中國公民赴具備條件的國家旅遊，讓我們看到了希望。旅行社的中文導遊即將恢復上崗，盼望中國朋友早日來埃及遊玩。」

聯合國世界旅遊組織數據顯示，疫情發生前，中國是全球最主要的出境旅遊消費國之一。優化調整後的防疫政策對中國及全球旅遊業發展都將產生積極影響。

「疫情前，中國是全球最大的出境遊客源國，2019年出境遊人數約為1.5億人次。」麥肯錫亞洲旅遊業務主管史蒂夫·薩克森此前接受媒體採訪時表示，預測到2023年夏季，中國遊客出境遊的比例將恢復到疫情前約50％。

預計今年春節期間，海外旅遊目的地將迎來大批走出國門的中國遊客。攜程數據顯示，截至1月5日，春節7天海外旅遊訂單較去年同期激增540％，訂單平均花費同比提升32％。其中，春節前往澳洲墨爾本旅遊的訂單同比增長超50倍、去泰國曼谷旅遊訂單增長超10倍。

「柬埔寨歡迎中國遊客。」柬埔寨首相洪森表示，今年柬埔寨有望接待200萬人次的中國遊客，這將帶動柬埔寨經濟快速恢復。

中國是泰國最大的遊客來源國。泰國旅遊局表示，中國遊客回流將進一步提振泰旅遊業，預計今年第一季度赴泰中國遊客將達到30萬人次，全年接待中國遊客將達到500萬人次。

新加坡《聯合早報》網站報導，中國有序恢復中國公民出境旅遊，可促使中國遊客重返新加坡觀光，提振本地消費，估計全年可創造20億新加坡元的零售額。

紐西蘭統計局數據顯示，2022年12月的第一周，約有1000名中國遊客到達紐西蘭，較3個月前大幅增加。紐西蘭旅遊部部長納什表示，眾多旅遊業者期待中國遊客回歸，這將為紐西蘭旅遊業帶來重大利多。

為迎接中國遊客做好準備

目前，一些國家積極採取措施，歡迎中國遊客到來。泰國衛生部、旅遊與體育部、交通部等日前專門召開聯合會議，討論迎接中國旅客的準備工作，強調對所有入境的外國旅客一視同仁。

阿提哈德航空宣佈，從今年2月起，阿布扎比—上海往返客運航線將增至每週2班。增開航班後，阿提哈德航空每周將有5個航班往返兩國之間。阿提哈德航空集團客貨運銷售高級副總裁馬丁·德魯表示：「中國是阿提哈德最重要的戰略市場之一。很高興看到中國不斷優化調整疫情防控舉措。我們正在有序、穩定地恢復中國客運航線服務，為迎接中國遊客做好準備。」

統計數據顯示，疫情前，赴越南旅遊的中國遊客數量增長迅速，2019年達到580萬人次，佔越南的國際遊客總數近30％。越南中部慶和省旅遊部門負責人近期表示，越南航空公司和中國南方航空公司正計劃恢復相關航線的運營。越南北部廣寧省芒街市已要求當地旅遊景點盡快做好中國春節期間接待中國遊客的準備工作。

啟用南非旅遊局「南非旅業助手」小程序，舉辦「落日動物追蹤之旅」線上直播，在福州、杭州和蘇州組織3場面向公眾和媒體的線下交流和推廣活動……去年以來，南非旅遊局在中國的系列推廣活動如火如荼。

南非旅遊局亞太區首席代表曼蘇爾·穆罕默德表示：「我們對中國恢復出境遊充滿期待。南非把遊客的安全、健康和衛生放在首位，希望中國遊客放心且安心來南非觀光，體驗『彩虹之國』的獨特魅力。」

「目前，我們加強了與中國旅行社聯繫，準備好接待來莫斯科旅遊的中國遊客。」俄羅斯莫斯科市旅遊委員會主席葉夫根尼·科茲洛夫表示，俄方不僅為中國遊客提供傳統的旅遊建議，還將積極推出新的旅遊線路，讓遊客以全新視角瞭解莫斯科。

人文交流將更加頻繁

近60個隊伍、20餘輛花車、參加人數達2500人；中國傳統服飾、春節文化元素與新能源汽車同台展示；春節集市琳琅滿目，讓當地民眾深入體驗中國年味……杜拜將於1月14日恢復舉辦「歡樂春節」大巡遊，中國遊客盈門的盛況即將重現。

「中國有序恢復公民出境旅遊令人期待。」阿拉伯聯合大公國「擁抱中國」執委會首席執行官馬澤凱表示，中國遊客的到來將助力阿拉伯聯合大公國旅遊業復甦發展，更重要的是雙方民眾能面對面交流，增進相互瞭解。「我們願繼續做好阿中民心相通的橋梁，推進雙方各領域交流合作。」

2023年，中國和巴基斯坦將舉辦「中巴旅遊交流年」。巴基斯坦旅遊發展公司總經理阿夫塔卜·烏爾·拉赫曼·拉納表示，巴方已開始為迎接中國遊客做準備。該公司專門製作了介紹巴旅遊資源、服務中國遊客的中文手冊。

巴基斯坦國際航空公司日前宣佈恢復伊斯蘭堡與北京之間的航班。「隨著有序恢復公民出境旅遊政策的實施，中國必將為全球旅遊經濟發展帶來積極影響。」拉納說，巴方將通過各部門協作，加強巴中文化旅遊交流，促進民心相通。

文娛旅遊產業是沙特經濟轉型計劃「2030願景」的一大支柱。沙烏地啊拉伯計畫大力發展旅遊業，推出更多針對中國遊客的旅遊服務產品。沙烏地阿拉伯旅遊大臣艾哈邁德·哈提卜表示：「中國是重要旅遊客源國，我們很高興看到中國有序恢復公民出境旅遊，沙特將就此加強與中國夥伴的合作。」

巴西瓦加斯基金會巴中研究中心主任埃萬德羅·卡瓦略表示，中國是出境旅遊消費大國，有序恢復中國公民出境旅遊，必將給旅遊目的地經濟帶來積極影響。「期待中國遊客前來探索巴西魅力，相信未來中國和其他國家的人文交流更加頻繁，推動世界互聯互通。」