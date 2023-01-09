前台北市長柯文哲9日上午拜會基隆市長謝國樑，受訪時談到中央政府超徵稅收議題時，表示中央政府帳簿是假的，並直批台北市議員苗博雅是民進黨側翼，要她直接加入民進黨算了，別假裝自己是社民黨。

柯文哲9日上午拜會基隆市長謝國樑，兩人閉門會議後接受媒體聯訪，談到中央政府超徵稅收議題時，有媒體問，外傳普發6000元一事，總統蔡英文並未同意，最後由行政院長蘇貞昌自行拍板定案，讓蔡變成「跛腳總統」。

柯文哲表示，到底是誰決定，怎麼會問我，該問蔡英文和蘇貞昌才對。他表示，普發6000元這件事，那個帳本來就是假的。難道特別預算可以不用管嗎？不能說特別預算不算支出，才會導致「超徵」。柯文哲認為，中央政府的帳簿是有問題的。

另外，日前苗博雅在談到超徵稅收一事時，指柯在台北市府執政8年，便超徵新台幣210億元。柯文哲表示，台北市的確在他執政8年期間超徵210億元，但他認為，一年平均起來不到30億元，相較北市總預算約莫是3.5％左右，但中央超徵幅度高達20％。

柯文哲說，當然預估不可能百分之百，誤差3％大家可以接受，誤差30％，甚至愈來愈大，他說，他執政北市第一年預決算很多，有些超過20％，他接下來便要求北市府預決算誤差太大需專案報告，後來誤差就慢慢縮小。

柯文哲話鋒一轉，直接苗博雅是典型的混淆視聽，3％與20％的誤差是不一樣的，她也知道。可是她就是民進黨側翼，善盡側翼的功能。她乾脆參加民進黨就好了，為什麼還要假裝她是社民黨的？