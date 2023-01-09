英國媒體報導稱，於該國公務用車上發現中國的定位裝置，引發對英國國家安全的嚴重擔憂。對此，中國駐英國使館駁斥，稱這些指責毫無根據，純屬捏造，中國「沒有興趣去蒐集英國車輛定位的資訊」。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國維安人員搜索政府公務用車後，發現潛藏至少一個中國追蹤裝置。消息人士透露，在一個從中國進口的密封零件內，發現能傳送定位資料的SIM卡。

中國駐英國使館發言人8日以「答記者問」方式表態稱，上述指責毫無根據，純屬捏造。「中國做事一向光明正大，堂堂正正。中國沒有必要，也沒有興趣去蒐集英國車輛定位的資訊。英方一些人不要患上被害妄想症，動輒疑神疑鬼。奉勸英方有關人員停止散佈虛假消息，停止賊喊捉賊的把戲。」

中國駐英國使館發言人還指出，中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則、在遵守當地法律的基礎上開展對外貿易投資合作。中方堅決反對對正常經貿合作進行政治操弄，抹黑和誣衊中國企業。

該發言人批評，「某些勢力對中國企業進行惡意誣衊和打壓，企圖搞脫鉤斷鍊，不僅嚴重破壞國際貿易規則，也將割裂全球市場，增加自身發展成本，最終是搬起石頭砸自己的腳。」