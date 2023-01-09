中天綜合台《同學來了》周三（11日）晚間9點播出「為什麼我的嘴吐不出象牙！！要命！！總在關鍵時刻“說錯話”」，主持人阿Ken爆料納豆曾因開玩笑意外惹怒陶晶瑩，「陶子姐要去生小孩，大家在說吉祥話，納豆就說『厲害了，老蚌生珠』，結果陶子姐追著他打，他本來是想開玩笑，沒想到大姐真的生氣，所以開玩笑也是要注意。」

他更自曝曾在主持大型活動時出糗：「我看到葉啟田大哥來唱巨蛋，下面有人舉的牌子上寫一個大大的『田』字，我就說『你看粉絲這麼多，大家給大哥歡呼』，但就覺得歡呼聲沒那麼大聲，結果最後出來的嘉賓是田馥甄，我才知道原來那些人是田馥甄的粉絲。」

黃明志也分享過去在民歌餐廳帶動氣氛的經驗，「我就說『左掌會刺激右腦，右掌會刺激左腦，所以常鼓掌會防止老人癡呆症』，結果一個酒瓶就丟上來，因為有個80幾歲的媽媽感覺有點那個，但我完全沒注意到。」

而他因失言惹出的事還不只一樁：「之前被前輩請去一個活動，我樂隊有很多需求，但他想要賺仲介費就自己包辦，導致表演時有很多問題，但因為他是前輩我們也不敢講什麼，一直到表演結束，我就開始講他壞話說『什麼都要賺，真的賺很多』，突然間，我經紀人不講話走過來我耳朵旁邊說『他兒子是你保安，從頭到尾都在你旁邊』。」

面對酸民，黃明志心態倒是很坦然：「有些藝人被罵很難過，我說你來看我頻道下的留言，就會好很多。」而他也分享自己的處理方式：「我有三個階段，一開始當然會怕，想說被罵成這樣，我家人怎麼辦？第二個階段是麻木了，可是我發現有個問題，他們會造謠造得好像真的一樣，所以我就來到第三階段，就是罵回去看誰贏！」而黃明志也提到對台灣人拐彎抹角的說話方式很不習慣：「最討厭『差不多』，譬如我化完妝在等拍攝，他們一直過來說『差不多了』，我想說幹嘛一直跟我報告，好了再來跟我講，我就繼續玩手機，結果全部人都好了在等我，我才發現原來台灣人的『差不多』就是『快點』的意思。」