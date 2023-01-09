民進黨政府全民普發現金遭藍營質疑又要舉債發紅包，增加民眾罪惡感，日前行政院長蘇貞昌在接受媒體聯訪時發布此消息，傳出也讓府方措手不及，對此蘇貞昌今天回應，對於超乎預期的稅收，政府一方面要有遠見規畫怎麼樣在疫後強韌經濟，一方面要讓全民共享經濟的成果。

蘇貞昌說，在總統主持的國安會議上，已經明白裁示，這1800億元除了預留因應不時之需外，還要全民共享，而且請行政院規畫適時向外界公布，所有的作業都是這樣一步一步來。

針對民眾期盼能在農曆年前收到這6000元，蘇貞昌則說，有超乎預期的稅收，當然要等到審計結果出來，7月才能動用，但是可以來預先規畫關於財務的運用，後來再來整個回補，不會增加債務，至於確切發放的時間點，他並未明確指出日期。

外傳蘇貞昌近期密集宴請各官員以及公務人員，被解讀是「畢業餐會」，他回應，年終歲尾，不只政府，民間也都一直用尾牙聚餐來感謝、來肯定，政府也一樣，藉由這樣的聚餐來感謝一年來防疫英雄、所有防止非洲豬瘟入侵的工作人員、電線電纜下地、種樹的工程人員，還有招商引資的幹部，以及向辦理「班班有冷氣」、「校校會發電」、「生生用平板」、營養午餐的辛苦同仁，一方面肯定、感謝，一方面也是叮嚀同仁們在新年期間，仍然要堅守崗位，做好各項工作來為國利民。