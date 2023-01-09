台中市警三分局接獲民眾檢舉，稱東區旱溪周邊夜間偶有噪音車輛出沒，讓附近居民十分困擾，7日舉行環保局、監理站等單位，於東區自由路與旱溪東、西路周邊執行「環、警、監聯合稽查」專案勤務，查獲4輛不合格、1輛改裝車，其中1輛違規車，聲音聽起像工地打地機聲音，相當刺耳，違規開罰超過1萬元。

警方指出，經由相關儀器設備逐輛實地檢測，整場勤務下來計檢測出4輛不合格、1輛2次改裝車輛，其中1輛檢測不合格的機車，聲音聽起來就像工地常聽到打地機聲響，這樣的改管一點也帥不起來，而環保局對於相關不合格車輛也於現場即依噪音管制法第26條規定告發，整晚共計開出10200元罰單，後續也將持續要求不合格車輛限期改善至複驗合格為止。

警方表示，去年迄今攔查檢驗不合格之噪音車輛計有102件，而同仁在執勤時所通報之疑似非法改裝噪音車輛也高達1136件，警方對於打擊非法噪音車可說是不遺餘力，民眾如在路上發現有非法噪音車擾寧情事，於30日內可上傳相片或影片至噪音車檢舉，經查證屬實將通知車輛到檢。

警方呼籲，非法改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下的罰鍰，並責令檢驗；而非法改裝排氣管除違反「噪音管制法」外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上24000元以下的罰鍰。

台中市警三分局長楊川表示，警方今年仍將持續與環保、監理機關以不定時、不定點執行聯合稽查工作，全面打擊非法噪音車，還給市民寧靜環境、維護用路人安全，另「112年加強重要節日安全維護工作」期程自1月1日0時起至1月30日24時止，共計30日。

警方為「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」等三大主軸任務做好萬全準備，對於春節期間易壅塞路段，加強交通疏導及管制工作，並針對轄區易肇事路段、易飲酒場所，提升執法強度，嚴格取締酒後駕車，以有效降低事故的發生，建構平安、幸福、快樂的社會氛圍，讓民眾過一個順遂如意的春節假期。